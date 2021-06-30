، هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" تجيب رداً على استفسارات المغردين

أكد حساب "الصحة_937" ضرورة أن يستكمل الأفراد جرعات اللقاح كاملة (الجرعتين الأولى والثانية) للحصول على المناعة، في حال لم يتم إجراء فحص مخبري (PCR) مسجل في التطبيقات الرسمية بإيجابية العينة، وذلك رداً على استفسارات المغردين.

واستفسر أحد المغردين عن مدى الحاجة إلى الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حال كان الشخص أصيب بالفيروس، ولكنه لم يعرف بذلك، أو لم يقم بالفحص المخبري (PCR)، قائلاً: "البعض أصيب بكورونا، ولنقل فقد الشم أو التذوق أو غيره، وبدون مضاعفات، وفيما بعد فحص وطلعت النتيجة عدم إصابته، أو أنه لم يفحص وأموره طيبة، أو لا يعلم أنه قد أصيب. نسمع أن اللي جته كورونا لا يحتاج جرعة ثانية، فكيف يكون وضع هالأمثلة؟".

وأجاب حساب الصحة التوعوي في معرض رده على الاستفسار، مشترطاً أن تظهر نتيجة الفحص إيجابية ومسجلة في التطبيقات الرسمية حتى يعفى الشخص من الجرعة الثانية: "لا يوجد ضرر بإذن الله، حيث إنه ينبغي استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية في حال عدم وجود نتيجة إيجابية للإصابة بالفحص المخبري PCR مسجلة في التطبيقات الرسمية".لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد