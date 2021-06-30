شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الشريف: عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد عبدالله الشريف مدير تحرير جريدة المدينة سابقا، أن عبدالعزيز محمد الرشيدي" الذي طُعن على يد وافد سوري في الكويت، ليس أول سعوديا يستشهد من أجل الكويت.

وقال الشريف: "عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت وأهلها الكرام، قبله كُثر، لأن الكويت في قلب كل سعودي، وأهل الكويت أهلنا".

جاء ذلك تعقيبا على مقطع فيديو لعم الشهيد الرشيدي، والذي نشرته "صدى" في وقت سابق، حيث قال خلاله إن والد المقتول لا يحمل الجنسية الكويتية إلا أن روحه فداء للكويت التي ولد وتربى فيها، كما أنه خدم في وزارة الداخلية، وعمل أبنائه في القطاعات العسكرية، مضيفا أن ذوي الشهيد يستحقون التجنيس.

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