شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..الأمير عبدالعزيز بن فهد لخاله الوليد بن إبراهيم: "الله يفكك من ذا إن بي سي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، في جلسة مع خاله الشيخ الوليد بن إبراهيم، يقول له: " الله يفكك من ذا ان بي سي" -قناة "إم بي سي"-.

والوليد بن إبراهيم هو مالك مجموعة MBC، ويعد من صناع الإعلام العربي الحديث، ومالك أول قناة فضائية عربية.

يذكر أن ابن إبراهيم، درس وتأهل في مجال الإعلام في الولايات المتحدة، وقاد مجموعة MBC منذ بدايتها المتواضعة.