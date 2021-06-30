شكرا لمتابعة خبر عن مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث الكاتب الصحفي مشاري الذايدي، عن بدايات الصحوة، مؤكدا أنها ليست حكرا على المملكة، بل هي مد اجتاح العالم العربي والإسلامي.

وأوضح الذايدي خلال برنامج "هنا الرياض" أن الصحوة تحولت إلى مشروع اجتماعي في الثمانينيات الميلادية بعد حركة "جهيمان" بقليل.

وأشار إلى أن الصحوة بدأت تتغلغل في المجتمعات شيئا فشيئا، مضيفا: "على سبيل المثال الناس كانت تقول (ِشكرًا) وأصبحت (جزاك الله خيرًا)، وكانوا يقولون (ألو) أصبحت (السلام عليكم)، وغيرها ".

ولفت الذايدي إلى أن الإسلام السياسي بدأ في المملكة بشكله المنظم في آواخر أيام عهد الملك عبد العزيز وبداية عهد الملك سعود -رحمهما الله-.