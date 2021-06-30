شكرا لمتابعة خبر عن بتر قدم مواطن تعرض لحادث أثناء مساعدته لأبطال بالحد الجنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تعرض مواطن شاب لحادث من قبل سيارة، وذلك أثناء وقوفه، لتقديم المساعدة لعدد من أبطال الحد الجنوبي، الذين تعطلت بهم سيارتهم على جانب الطريق الدولي، الرابط بين ظهران الجنوب ونجران.

وبينما يقف المواطن لتقديم المساعدة، تعرض للحادث الذي أسفر عن تعرضه لإصابات بالغة وكسور، أجرى على إثرها عملية جراحية عاجلة، بحسب الوطن.

وتقرر على الفور بتر قدم المواطن اليمنى بمستشفى الملك خالد بنجران.