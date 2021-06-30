أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تلزم منسوبيها بالتحصين.. وتراجع الإصابات الحرجة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث تصدَّرت 3 مناطق في المملكة، حصيلة الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا، في المملكة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، فيما أعلنت الصحة، عن توجيه منسوبيها، بإلزامية الحصول على لقاح فيروس كورونا للحضور إلى مقرات العمل، وإلى التفاصيل:

نائب وزير الحج يناقش الخطة التشغيلية للموسم مع قيادات الوزارة

اجتمع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الثلاثاء بقيادات الوزارة لمناقشة الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج 1442هـ، وذكرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها بموقع «تويتر» أن الاجتماع هدفه التأكد من جاهزية كل القطاعات؛ لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.

مصادر «عاجل»: إصابة إمام ومؤذن بـ«كورونا» تغلق مسجدين في جازان

كشفت مصادر «عاجل»، أن الجهات المختصة بوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، أغلقت مساء الاثنين مسجدين ببلدة البديع في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأشارت المصادر إلى أن الفرق الميدانية بدأت عمليات التعقيم، تمهيدا لاتخاذ قرار بإعادة فتح المسجدين واستقبال المصلين، بعد اكتمال الجاهزية وإتمام التعقيم وفق الإجراءات المتبعة.

مصادر «عاجل»: «الصحة» تبلغ منسوبيها بإلزامية التحصين لدخول مبانيها

كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة الصحة، أصدرت توجيهات لمنسوبيها، بإلزامية الحصول على لقاح فيروس كورونا للحضور إلى مقرات العمل في جميع المباني التابعة للوزارة، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الدخول سيكون سيكون لمن تظهر حالاتهم في تطبيق توكلنا (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافى)، وكذلك من تم استثناؤه وفق تقارير طبية معتمدة بقرار من وكالة الوزارة للصحة العامة.

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدَّرت 3 مناطق في المملكة، حصيلة الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا، في المملكة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، وبحسب الأرقام الرسمية، فإنَّ منطقة مكة المكرمة سجلت 403 إصابات جديدة، من إجمالي 1567 حالة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 328 حالة، والشرقية 326 حالة.

«الصحة»: انخفاض إصابات كورونا الحرجة والنشطة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، انخفاضا جديدا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1406 حالات، بينما تم أمس الاثنين تسجيل 1438 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا كبيرا حيث تم تسجيل 11724 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11204 حالات.

«الصحة»: اختلاف جرعتي لقاح كورونا يحقِّق الفاعلية والأمان

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن اختلاف الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عن الجرعة الأولى، يحقق الأمان والفاعلية في محاربة الفيروس، موضحة أنه بحسب دراسات علمية دولية، تحقق الجرعة الثانية من لقاح مختلف عن الجرعة الأولى الأمان والفعالية»، وأشارت إلى أن فعالية لقاح كورونا تكتمل بجرعتين من لقاحين مختلفين أو من نوع واحد.

«الصحة»: أخذ اللقاح يمنع مضاعفات كورونا بنسبة تتجاوز 90%

أعلنت وزارة الصحة أن الحماية من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا تصل إلى أكثر من ٩٠% من خلال أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أشارت أن انخفاض جديد في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجِّل 1406 حالات، بينما تم أمس الإثنين تسجيل 1438 حالة.

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يوليو

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ44، لدفعة شهر يوليو 2021م، وأشار البرنامج عبر حسابه على "تويتر" إلى أنّه يمكن التحقق من نتائج الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية.

الزعاق: مرحلة «حر الانصراف» تشهد ارتفاعًا الحرارة لأعلى معدلاتها بالسعودية

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، إنَّنا نعيشُ الآن بمرحلة «حر الانصراف» والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها العالمية على السعودية والكويت والعراق، مضيفًا أن الشمس تتحرك من الجنوب إلى الشمال وأقل حركة تكون عند أقصى نقطة لها شمالًا وأعلى حركة عندما تمر على خط الاستواء، وفي حالة وصول الشمس إلى أقصى نقطة لها شمالا؛ فتلك بداية الحر الفعلي أو موسم حر الانصراف.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على 3 مناطق غدًا الأربعاء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره حول طقس غدٍ الأربعاء، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، وأضاف المركز، أنه يتوقّع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتدّ إلى مرتفعات المدينة المنورة.

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