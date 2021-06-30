«الأمن العام»: أبلغوا عن 4 فئات تتورَّط مع مخالفي نظام أمن الحدود

الرياض - محمد عبدالله - قال الأمن العام، إن الإبلاغ عمن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو من ينقلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة، واجب وطني يُسهم في حفظ الأمن.

وجدد الأمن العام، التذكير بآلية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم 911 بمنطقتي مكة والرياض، والاتصال بالرقم 999 في جميع مناطق المملكة.

وكان المتحدث الرَّسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، قال: إن التعامل مع عمالة مخالفة لن تهاون بشأنه، كما أن تسهيل دخول المخالفين للأنظمة أو إيوائهم أو تشغيلهم جريمة يتم تصنيفها كجريمة كبرى توجب التوقيف وغرامتها تصل إلى مليون ريال فضلًا عن السجن من 5 إلى 15 عامًا.