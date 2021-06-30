عسير تفوق مكة وجدة في التدخلات الجراحية

بلغ عدد التدخلات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة، نحو 398.188 تدخلًا جراحيًّا، واحتل قسم النساء والولادة أكثر الأقسام تدخلًا جراحيًّا بواقع 95560 عملية وجاءت الرياض كأكثر المناطق الصحية لإجراء التدخلات الجراحية بواقع 89628 عملية وذلك حسب تقرير إحصائي لوزارة الصحة لعام 2020

عدة تخصصات

وشملت التدخلات الجراحية عدة تخصصات وتصدر قسم النساء والولادة القائمة بنحو 95560 عملية ثم قسم جراحة عامة 80450 عملية ثم قسم العيون 64152 ثم قسم العظام 42182، ثم مسالك البولية 19709، ثم انف وحنجرة 19360، ثم قسم الأطفال بواقع 16888، ثم قسم القلب وصدر وأوعية دموية بواقع 13816، ثم قسم تجميل 9409، ثم قسم فك وأسنان 7167، ثم قسم مخ وأعصاب 6709 والأقسام الأخرى بنحو 22786 تدخلًا جراحيًّا.

العمليات حسب المناطق

الحدود الشمالية 9158

الجوف

8379

تبوك

12569

حائل

15161

القصيم

33556

الشرقية

18867

عسير

36218

الرياض

89628

نجران

15682

العاصمة المقدسة 14022

المدينة المنورة 25368

الباحة

9308

جازان

20024

العمليات حسب القسم

النساء والولادة

95560

جراحة عامة

80450

العيون

64152

العظام

42182

مسالك البولية

19709

انف وحنجرة

19360

الأطفال

16888

قلب وصدر وأوعية دموية 13816

تجميل

9409

فك وأسنان

7167

مخ وأعصاب

6709

الأقسام الأخرى

22786

جدة

32707

الطائف

18037

الأحساء

14547

بيشة

8927

حفر الباطن

8000

القريات

5572

القنفذة

2422