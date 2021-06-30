عسير تفوق مكة وجدة في التدخلات الجراحية

عدة تخصصات
وشملت التدخلات الجراحية عدة تخصصات وتصدر قسم النساء والولادة القائمة بنحو 95560 عملية ثم قسم جراحة عامة 80450 عملية ثم قسم العيون 64152 ثم قسم العظام 42182، ثم مسالك البولية 19709، ثم انف وحنجرة 19360، ثم قسم الأطفال بواقع 16888، ثم قسم القلب وصدر وأوعية دموية بواقع 13816، ثم قسم تجميل 9409، ثم قسم فك وأسنان 7167، ثم قسم مخ وأعصاب 6709 والأقسام الأخرى بنحو 22786 تدخلًا جراحيًّا.
العمليات حسب المناطق
الحدود الشمالية 9158
الجوف
8379
تبوك
12569
حائل
15161
القصيم
33556
الشرقية
18867
عسير
36218
الرياض
89628
نجران
15682
العاصمة المقدسة 14022
المدينة المنورة 25368
الباحة
9308
جازان
20024
العمليات حسب القسم
النساء والولادة
95560
جراحة عامة
80450
العيون
64152
العظام
42182
مسالك البولية
19709
انف وحنجرة
19360
الأطفال
16888
قلب وصدر وأوعية دموية 13816
تجميل
9409
فك وأسنان
7167
مخ وأعصاب
6709
الأقسام الأخرى
22786
جدة
32707
الطائف
18037
الأحساء
14547
بيشة
8927
حفر الباطن
8000
القريات
5572
القنفذة
2422
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