شكرا لقرائتكم خبر عن لتسريع «التقاضي».. تشكيل جديد لاختصاصات دوائر المحكمة العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر لـ ”الخليج 365” عن إصدار مجلس القضاء الأعلى مؤخرا قرارا بتشكيل دوائر المحكمة العليا، تضمن قضايا محددة لكل دائرة بهدف تسريع عملية التقاضي وضمان عدم تداخل الاختصاصات.

وأوضحت المصادر أنه جرى تخصيص الدائرة الأولى للنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية من محاكم الاستئناف أيا كانت العقوبة المحكوم بها، عدا ما تختص به الدائرة الثانية.

وتتولى الدائرة الثانية النظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وكذلك الاعتراضات على الأحكام الصادرة من دوائر قضايا الفساد المالي والإداري.

طلبات التعويض

كما تشمل اختصاصات الدائرة الثانية الاعتراضات على الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالاعتداء على العرض أيا كانت العقوبة المحكوم بها، وكذلك طلبات التعويض عن السجن التي صدر بها حكم مستقل، وإصدار العقوبة اللازمة في حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، إذا كان أحد تلك الأحكام والقرارات صادرا من المحكمة الجزائية المتخصصة أو محكمة الاستئناف المتخصصة أو دوائر الفساد المالي والإداري أو في القضايا المتعلقة بالاعتداء على العرض.

ووفقا للمصادر، فإن الدائرة الثالثة تتولى النظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من الدوائر الحقوقية بمحاكم الاستئناف، والاعتراضات على الأحكام التي لا تختص بها دائرة أخرى من دوائر المحكمة.

الأحوال الشخصية

وتتولى الدائرة الرابعة النظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف، بينما تتولى الدائرة الخامسة الاعتراضات على الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف في المحاكم التجارية، والاعتراضات على الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بنظام التنفيذ، وكذلك الاعتراضات على الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف وفقا لنظام التحكيم.

الدوائر العمالية

وتتولى الدائرة السادسة النظر في الاعتراضات الصادرة من الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف، والبت في مسائل تنازع الاختصاص، بينما تتولى دائرة الأهلة النظر في إثبات دخول الأشهر القمرية واعتماد شهادات المرائين بعد تسجيلها في محاكم الدرجة الأولى المختصة وإصدار القرارات اللازمة.