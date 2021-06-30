شكرا لقرائتكم خبر عن «عيادة سرية» لاستقبال وتأهيل مدمني المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير البرامج العلاجية بجمعية «تعافي» عبدالله الحارثي، أن هناك عيادة استشارية سرية؛ لاستقبال مدمني المخدرات، ومعاينة الحالات، وتوجيهها إلى الخطة العلاجية المناسبة، موضحًا أن «تعافي» هي جمعية متخصصة في هذا المجال، وتقدم خدماتها للمتعافين من الإدمان، وأسرهم، وتثقيف الأسر بشأن احتواء الراغبين في التعافي من الإدمان، وذلك في سكن تأهيلية بالدمام، يقدم كل الخدمات العلاجية والتأهيلية للمرضى من هذه الفئة.

تأهيل المرضى

وأوضح الحارثي، خلال مشاركته في معرض التوعية بأضرار المخدرات وتأهيل مرضى الإدمان، تحت شعار «مشاركة الحقائق عن المخدرات لإنقاذ الأرواح»، أن المعرض يعمل على تثقيف المجتمع بأضرار المخدرات، وخطورتها، مؤكدًا أن المخدرات آفة على المجتمع، ولا بدّ من التكاتف لإظهار هذه المشكلة للمجتمع، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن وقعوا ضحية للإدمان.

جهات مشاركةوأشار إلى أن هناك عرضًا يُقدم من قبل الجهات المشاركة، سواء كانت مكافحة المخدرات، أو إدارة الحرس الوطني، أو جمعية «تعافي»، أو مجمع «إرادة» للصحة النفسية، أو التجمع الصحي، ومديرية حرس الحدود، وسجون المنطقة الشرقية، وكل فيما يخصه بتقديم الخدمات لهذه الفئة.

أركان تثقيفيةوتابع: يحتوي المعرض على 7 أركان تثقيفية من غير العيادة الخاصة بالاستشارات، التي يوجد بها فريق تمريض، وطبيب لاستقبال الحالات، ويستمر المهرجان لفترة 3 أيام، من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء، وعلى فترتين يوميًا، من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا، ومن الساعة 4 عصرًا، إلى الساعة 10 مساءً.

محاضرات توعويةوأشار إلى عقد لقاء افتراضي عبر برنامج «زووم»، يشمل محاضرات توعوية وتثقيفية، يقدمها مجموعة من المختصين في مجال علاج الإدمان، وأن المعرض يعمل على التثقيف بأنواع المخدرات، والأعراض، التي يمكن للأهل ملاحظتها على المدمن، لكي يتم اكتشاف الحالة مبكرًا، وبذلك تكون فرصة الشفاء أسرع.إقبال كبيروكان معرض التوعية بأضرار المخدرات وتأهيل مرضى الإدمان، المقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قد شهد إقبالاً كبيراً من الزوار تجاوز 1580 زائرًا، الذي ينظمه مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية لمدة 3 أيام.

يوم عالميجاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «مشاركة الحقائق عن المخدرات لإنقاذ الأرواح»، ويستهدف كل شرائح المجتمع بمشاركة مميزة من 8 جهات في المنطقة تتمثل في إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية كشريك رئيسي وفعّال في الفعالية، وجمعية تعافي الخيرية كداعم للفعالية والمشاركة بركن خاص بهم، وإدارة السجون بالمنطقة الشرقية بركن من أعمال لنزلاء السجون.

دور وقائيوشاركت إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني في القطاع الشرقي بركن للتوعية بأضرار المخدرات، وفرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة الشرقية، وحرس الحدود بالمنطقة الشرقية عن أهم الطرق المستخدمة للكشف عن مهربي المخدرات في الحدود الدولية، وتجمع الشرقية الصحي من خلال إدارة تعزيز الصحة والدور الوقائي، الذي تقوم به في الإشراف على الحملات التوعوية بالجهات الصحية في مكونات التجمع الصحي، وتليفزيون المنطقة الشرقية.

رسائل مطلوبةاستهدفت الفعالية رفع مستوى الوعي بخطورة ترويج وتعاطي المخدرات والآثار المترتبة عليها، وتعزيز التعاون بين المجمع والمؤسسات الأخرى بإشراكهم في الحملة؛ لإيصال الرسائل المطلوبة، إضافة إلى تفعيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات كل عام، مشيرًا إلى أن مشاركة المجمع في الفعالية تتضمن 6 أركان للتوعية الصحية، وعيادة مكافحة التدخين، وركن العيادة النفسية لتقديم الاستشارات النفسية، وركن المختبر، وركن تجربة المريض والتعريف بحقوق المرضى، وركن الصيدلية.