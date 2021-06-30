شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 177 منشأة وإغلاق 7 محلات بحي السوق في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملة الشاملة التي تنفذها بلدية وسط الدمام بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام وصحة الشرقية؛ لرصد المخالفات بالمنطقة المركزية بحي السوق بالدمام «سيكو»، عن زيارة ١٧٧ منشأة تجارية وصحية، وإغلاق 7 منشآت، ومصادرة ٣٠٠ كيلو خضار وفواكة.

مسالخ مخالفة

وركزت الحملة على المطاعم والمطابخ الكبيرة؛ للتأكد من استعدادهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من نظافة المطابخ والأماكن المخصصة للأكل وتقطيع اللحوم. وشهدت وجود مسالخ داخلية مخالفة. وأكدت البلدية استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والباعة الجائلين، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا»، ورصد المخالفات، وتطبيق الجزاءات البلدية على المخالفين، والعمل على نشر التوعية الصحية؛ من أجل المحافظة على صحة المستهلكين، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940.

مخالفات مرصودة

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن المخالفات المرصودة هي عدم ارتداء الكمامات والتزاحم داخل المحلات، وكذلك عدم تفعيل تطبيق توكلنا، مشيرًا إلى أن الحملة شملت مساكن العمالة، والبسطات، وباعة الافتراش، والمطاعم، والمحلات، والمنشآت، وكل ما يقدم من خدمات للمواطنين، وذلك للتأكيد على تطبيق والالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، من ارتداء الكمام، وتحقيق التباعد، ووجود المعقمات، وفحص درجة الحرارة، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، وذلك ليس مقتصرًا فقط على العاملين بالأسواق، بل يشمل المستهلكين أيضًا.

نشر التوعية

وأضاف إن بلدية وسط الدمام مستمرة في ضبط المخالفات وفرض الجزاءات البلدية على المخالفين، والعمل على تحفيز وتشجيع المنشآت الغذائية على الرقابة الذاتية، من خلال التعاون معهم ونشر التوعية الصحية؛ من أجل المحافظة على صحة المستهلكين.

بيئة آمنة

وأشار إلى أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص على الأسواق التجارية والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية؛ لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، موضحًا أن الحملات مستمرة وبشكل مكثف؛ للتأكد من سلامة الأغذية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.

حملات دورية

ويشهد حي السوق حملات دورية من الجهات ذات العلاقة، للتأكد من التباعد بين الطاولات في المطاعم ونظافة الغذاء والشهادات الصحية، وكذلك مراقبة إسكان العمالة والعدد الموجود به، ويتم فرض العقوبات بحق المخالفين دون استثناء.