شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 4 صالات رياضية بالخبر 200 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرمت اللجنة المشتركة لرصد السلوكيات الاحترازية من فيروس كورونا 4 صالات رياضية بمحافظة الخبر 200 ألف ريال، وذلك بسبب مخالفتها للاشتراطات الوقائية.

وتم خلال الجولة التي نفذتها اللجنة بالتعاون مع بلدية بالخبر والأمن الوقائي ووزارة الرياضة وصحة الشرقية، إغلاق صالتين رياضيتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى رصد عدد من المخالفات من بينها عدم وضع نقاط فحص عند جميع مداخل المنشأة تتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت، وتكدس المشتركين بعد وصول الطاقة الاستيعابية المحددة في الصالات الرياضية، وعدم توزيع مطهرات الأيدي ووضعها في أماكن بارزة عند المداخل ودورات المياه ومناطق التجمعات وتهاون الصالات الرياضية في تنظيم المشتركين وتقاربهم وغياب مشرفين لتوعية المشتركين من خطر التقارب.

وغرمت البلدية الصالات الرياضية 70 ألف ريال، بينما غرمت وزارة الرياضة، الصالاى المخالفة 130 الف ريال، بالإضافة إغلاق صالتين منهما.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصالات الرياضية من خلال تطبيق «توكلنا» وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من وجود وسائل تعقيم وتعقيم الأسطح، وحث العاملين بالمنشآت على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.