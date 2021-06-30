شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والضريبة» تجتاز برنامج التحسين المستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتازت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج التحسين المستمر في إدارة المشاريع الهندسية كأول جهة حكومية تجتاز هذا البرنامج المُقدم من «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، يأتي ذلك عقب تحقيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المتطلبات والمعايير اللازمة لاجتياز البرنامج، التي من أبرزها مواكبة التغيير في إدارة المشاريع الهندسية الخاصة بالهيئة من خلال بناء منظومة عمل تقوم على السرعة والفاعلية في التغيير، إضافة إلى رفع جودة الإجراءات والعمليات، الأمر الذي أسهم في رفع الإنتاجية، وممارسة واستدامة التحسين المستمر، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي الذي يؤدي إلى الحلول المبتكرة في المشاريع الهندسية.

وأوضحت الهيئة أن العمل بمفهوم التحسين المستمر أسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، التي من أبرزها تحقيق كفاءة الإنفاق نتيجة لرفع جودة الإجراءات والعمليات، كما ساعد في الاستفادة من الخطط والإستراتيجيات المساعدة، نظير تبنّي مبادئ التحسين المستمر، وأضافت أنها تسعى باستمرار في هذا الجانب إلى تطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الحرص على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع الهندسية، بما يُحقق الجودة في تنفيذها وتحسين كفاءتها، وصولاً إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.