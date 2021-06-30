شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تطوير الأعمال الإغاثية بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، أمس في مكتبه، ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عقيل الغامدي مشروعات المركز في الأردن وسبل تعزيزها، وجهوده وإسهاماته ومبادراته في تقديم المساعدات وتعزيز العمل الإنساني في الأردن، لاسيما في مخيم الزعتري للاجئين، إضافة إلى جهود المركز الرائدة نحو تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني.

من جانب آخر، التقى د. الغامدي في المخيم أمس، بالوفد المشارك في حملة المركز التطوعية الخامسة، للاطلاع على أبرز النتائج التي تم تحقيقها خلال اليومين الماضيين من ضمن أعمال الحملة. وجرى خلال اللقاء جلسة حوارية لاستعراض واقع العمل الإغاثي خصوصاً في المخيم، بالإضافة إلى الوقوف على إمكانية تطوير الأعمال الإغاثية خلال الحملة الحالية أو المستقبلية من خلال معايشة واقع احتياج اللاجئين داخل المخيم وكذلك الحملات التطوعية بشكل عام.