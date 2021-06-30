شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نزاهة» يبحث تعزيز التعاون مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، في مقر الهيئة، أمس، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة بول أهيرن والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد بين البلدين الصديقين.

واطّلع مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة على أبرز منجزات المملكة في مجالي تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك «مبادرة الرياض» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ومن سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

من جانبه، أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية، واستمع الكهموس إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات المجال. حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الهيئة خالد الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي د. ناصر أبا الخيل، وعدد من كبار منسوبي الهيئة.