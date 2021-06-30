شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على التطعيم.. «لقاحات الشرقية» تواصل تحصين الأقل من 18 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت مراكز اللقاحات بالمنطقة الشرقية تحصين الفئة العمرية من 12 - 18 عاما بلقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا ، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كل الدراسات العلمية، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

حفر الباطن

وشهد المركز الرئيسي للقاحات بمحافظة حفر الباطن إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة، إضافة إلى مستفيدي الجرعة الثانية لمَنْ هم فوق الـ 50 عاماً.

وذكر عبدالرحمن العنزي «17 عاماً» أنه بمجرد السماح بإعطاء جرعات اللقاح للفئة العمرية ما بين 12-18عاماً، أتم عملية التسجيل ببرنامج صحتي لحجز موعد بمركز اللقاحات الرئيسي في حفر الباطن.

وبيَّن المقيم المصري أفضل الصاوي، أنه بادر بالتسجيل لابنته «شذى»، التي تبلغ من العمر 13 عاماً بعد علمه بقرار السماح بأخذ الجرعات لمَنْ هم أقل من 18 عاماً مقدماً صادق شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، -حفظهما الله-، على الرعاية الصحية الكبيرة، التي يتلقاها المواطنون والمقيمون.

وقال عامر غدير الشمري «18 عاماً»: إنني توجهت لمركز اللقاحات بحفر الباطن لأخذ الجرعة الأولى بعد قرار السماح لمَنْ هم بأعمارنا، مشيرا إلى أهمية تلقي الجرعات للوصول إلى المناعة المجتمعي، خاصة مع اقتراب موعد الدراسة حضوريا.

نقاط فرز

ويتيح مركز اللقاحات الرئيسي 1350 موعدا يوميا، ويستقبل ما بين 500-900 مستفيد يوميا، ويضم 20 عيادة تطعيم لإعطاء الجرعات، و10 كونترات لتسجيل المطعمين، كما يحتوي أيضاً على نقاط فرز للتأكد من المستفيدين ومواعيدهم وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية.

‏كما شهدت مراكز اللقاحات في الظهران «اكسبو» وجميع المراكز بالمنطقة إقبالا من الفئة العمرية الأقل من 18 عاما.

ودعت صحة الشرقية الجميع إلى ضرورة أخذ اللقاح وحجز موعد عبر تطبيق «صحتي»، مؤكدة أنه السبيل إلى القضاء على هذا الفيروس.دول الخليج

إلى ذلك، أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربي تجاوز 39.7 مليون جرعة، مشيرًا إلى أن السعودية جاءت بين الأكثر تعافيًا بنسبة 96.1 .

وأكد أن عدد الإصابات تجاوز 2.2 مليون حالة، فيما تجاوز عدد حالات التعافي 2.1 مليون حالة.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، إنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأول، فإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 2.218.237، وعدد حالات التعافي 2.117.389، وحالات الوفاة 16.483، فيما بلغ عدد اللقاحات المعطاة 39.712.195.

مستجدات الفيروس

وسجلت وزارة الصحة أمس، 1318 حالة مؤكدة وتعافي 1290 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11204 حالات منها 1438 حالة حرجة. وبيَّنت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 484539 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 465546 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7789 حالة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

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