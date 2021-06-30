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المتعافى غير ملزم بتأمين سفر كورونا بـ«شرط»

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الدمام - شريف احمد - أكد مجلس الضمان الصحي أن المواطنين المتعافين غير ملزمين بتأمين سفر كورونا بشرط ألا يكون قد مضى على تعافيهم 6 أشهر، وفقًا لبيانات تطبيق «توكلنا».

وقال مجلس الضمان الصحي إن التأمين لا يلزم للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس حسبما يظهر في تطبيق «توكلنا».

يذكر أن تأمين السفر الخاص بكورونا إلزامي لمن هم أقل من 18 عامًا، واختياري لمن هم فوق ذلك، ومدته 30 يومًا ويجوز مدها لفترتين «90 يومًا».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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