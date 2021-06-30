شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافى غير ملزم بتأمين سفر كورونا بـ«شرط» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مجلس الضمان الصحي أن المواطنين المتعافين غير ملزمين بتأمين سفر كورونا بشرط ألا يكون قد مضى على تعافيهم 6 أشهر، وفقًا لبيانات تطبيق «توكلنا».

وقال مجلس الضمان الصحي إن التأمين لا يلزم للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس حسبما يظهر في تطبيق «توكلنا».

يذكر أن تأمين السفر الخاص بكورونا إلزامي لمن هم أقل من 18 عامًا، واختياري لمن هم فوق ذلك، ومدته 30 يومًا ويجوز مدها لفترتين «90 يومًا».