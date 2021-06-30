شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة الجوف 7171 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال الفترة من يناير حتى مايو 2021م استفاد منها 989 مريضاً مسجلاً في البرنامج عبر 12 فريقا ميدانيا. وأوضحت صحة الجوف أنه جرى تطعيم 648 مريضاً ومريضةً، إضافةً للمرافقين لهم بلقاح فيروس كورونا . يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة، وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب، والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية التي يعانون منها، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، و الخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض وعائلته، وتوفير المستلزمات والأجهزة والأدوية الطبية وفقاً لاحتياج المريض.