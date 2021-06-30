شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. أخصائي نفسي يكشف عن دواء منتشر يؤدي للشذوذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور عبدالرحمن الخيران أخصائي نفسي ومعالج سلوكي، عن أشهر الأدوية النفسية المنتشرة التي تسبب الإدمان.

وبدأ الخيران بالحديث عن دواء "ليريكا" الذي يستخدمه مرضى القلق، موضحًا أنه لا يجب استخداما إطلاقا إلا بوصفة من الطبيب بجرعات محددة جدا.

وقال الخيران: "دواء ليريكا من أكثر الأنواع المنتشرة بين فئة الشباب من سن 14 عامًا، والشائع عنه أنه يجلب السعادة ويحسن المزاج، ما قد يؤدي إلى إدمانها".

وأشار إلى أن بعض الشباب يتناولون 5 أقراص من "ليريكا" في اليوم الواحد، وهذه جرعة خطيرة جدًا، لافتا إلى أن إدمان هذه الحبوب يؤثر في السلوك الجنسي لمتناولها، وقد تسبب الشذوذ، وفقا للدراسات الحديثة.

وحذر أيضاء الدكتور عبد الرحمن الخيران من دواء "زينكس"، و"ترمادول"، موضحا أنهما لهما نفس التأثير السابق ذكره، من حيث تحسين المزاج، ولا يجب تناولها إلا بوصف من الطبيب فقط.