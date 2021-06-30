شكرا لمتابعة خبر عن تدشين قسم نسائي في كلية الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، الثلاثاء، القسم النسائي بكلية الحرم المكي الشريف.

وأكد السديس أن المسيرة العلمية الشرعية الأكاديمية في الحرمين الشريفين مميزة بالعلوم النافعة ذات الوسطية المعتدلة، والتي تساهم في بناء جيل واعد من النساء في مجال الدراسات الشرعية.

وأوضح السديس أن الكلية ماهي إلا متابعة للتطور والعطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظها الله- لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والشرعية ذات الوسطية المعتدلة.