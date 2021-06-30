وزارة الصحة: لقاح كورونا لا يجعل نتيجة المسحة «إيجابية»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن لقاح فايروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية.

وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، استفسارًا من إحدى المستفيدات قالت فيه: أجريت مسحة لأنني خالطت شخصًا لديه إصابة مؤكد بفيروس كورونا، بينما أخذت اللقاح قبل اربعة أيَّام؛ فهل يؤثر اللقاح على المسحة و يجعلها ايجابية؟

وقالت الوزارة: إنَّ لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، وقد تكون الإصابة بسبب التعرض للفيروس قبل أو بعد تلقي اللقاح مباشرة

كانت وزارة الصحة أكدت أن الحماية من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا تصل إلى أكثر من ٩٠% من خلال أخذ لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض جديد في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجِّل 1406 حالات، بينما تم أمس الإثنين تسجيل 1438 حالة.

وذكرت أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث تم تسجيل 11724 حالة، مقارنة بالأمس حيث تم تسجيل 11204 حالات.

وكشفت عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1032 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.