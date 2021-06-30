استشاري: استمرار تطعيم الفئة من 12 إلى 18 عامًا يقودنا للمناعة المجتمعية

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، إن استمرار تلقي لقاح كورونا للفئة العمرية من 12 - 18 عامًا سيولِّد مناعة مجتمعية أكبر.

وأضاف غليلة، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن تطعيم تلك الفئة يقلل العدوى، كما أن نسبة التطعيم لدى البالغين ستقلل نسبة الحالات الحرجة والناقصة لدينا وستقل تدريجيًا.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الثلاثاء، بدء تطعيم الفئة العمرية من 12 لـ18 عامًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا التابع لشركة «فايزر» بالمنطقة الشرقية، مع بدء تطعيم الفئة العمرية نفسها في منطقة الجوف.

وأعلن تطبيق «توكلنا» عن إتاحة إمكانية حجز موعد لتلقي لقاح كورونا، للذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 سنة بالتاريخ الميلادي، مطالبًا بتحديث التطبيق لاستخدام الخدمة الجديدة.

ودعا التطبيق إلى ضرورة التأكد من تحديث التطبيق لاستخدام بالخدمة الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، قائلًا: «بإمكانك حجز موعد لقاح كورونا لأفراد أسرتك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 -18 سنة».

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