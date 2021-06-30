نائب وزير الحج يناقش الخطة التشغيلية للموسم مع قيادات الوزارة

الرياض - محمد عبدالله - اجتمع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الثلاثاء بقيادات الوزارة لمناقشة الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج 1442هـ.

وذكرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها بموقع «تويتر» أن الاجتماع هدفه التأكد من جاهزية كل القطاعات؛ لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.

على جانب آخر تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غدًا لإطلاق خطتها التشغيلية لموسم الحج.

وتستعرض الرئاسة خلال اللقاء الإعلامي السنوي – عن بُعد – أبرز الخدمات والمبادرات المرافقة لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، وفق «الإخبارية».