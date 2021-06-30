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تهيئة متنزهات وشواطئ الشرقية

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هيأت أمانة المنطقة الشرقية، مختلف الخدمات السياحية والبلدية، لاستقبال السواح والزائرين خلال إجازة صيف هذا العام، حيث جهزت 867 حديقة، و11 متنزها عاما، و7 واجهات بحرية، و100 ممشى، و411 حديقة داخل الأحياء السكنية في حاضرة الدمام، ووفرت فيها الخدمات اللازمة، من مسطحات خضراء وألعاب الأطفال، ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، إضافة إلى تزيين شوارع وأحياء المنطقة بأنواع الأشجار.

مشروعات مشجعة

كما جهزت الأمانة عددا كبيرا من ملاعب كرة القدم، والطائرة والسلة، وألعاب الأطفال، وعددا من مضامير المشي والمظلات، والأنشطة المتعلقة بممارسة بعض الرياضات، إضافة إلى زراعة 317 ألف شجرة، ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، وتنفيذ العديد من المشروعات المشجعة لاتباع نمط الحياة الصحي، كممرات المشاة لتشجيع المشي، ضمن برنامج أنسنة المدن وبرامج جودة الحياة، بهدف المحافظة على الصحة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة أن تكون المماشي قريبة من المناطق المأهولة بالسكان، كالحدائق والواجهات البحرية، وتزويدها بعدد من اللوحات الإرشادية والتوعوية، والألعاب الذكية.

خطة متكاملة

وأعدت حزمة من البرامج والخطط للإجازة الصيفية، لاستقبال السواح والزائرين، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، لتوفير منظومة خدمات متكاملة، تعكس مكانة المنطقة السياحية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ووضع خطة متكاملة لتجهيز جميع المواقع والأماكن باللازم، وتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي، ومنافذ البيع للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، لمنع انتشار فيروس .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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