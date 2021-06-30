تهيئة متنزهات وشواطئ الشرقية

مشروعات مشجعة
كما جهزت الأمانة عددا كبيرا من ملاعب كرة القدم، والطائرة والسلة، وألعاب الأطفال، وعددا من مضامير المشي والمظلات، والأنشطة المتعلقة بممارسة بعض الرياضات، إضافة إلى زراعة 317 ألف شجرة، ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، وتنفيذ العديد من المشروعات المشجعة لاتباع نمط الحياة الصحي، كممرات المشاة لتشجيع رياضة المشي، ضمن برنامج أنسنة المدن وبرامج جودة الحياة، بهدف المحافظة على الصحة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة أن تكون المماشي قريبة من المناطق المأهولة بالسكان، كالحدائق والواجهات البحرية، وتزويدها بعدد من اللوحات الإرشادية والتوعوية، والألعاب الذكية.
خطة متكاملة
وأعدت حزمة من البرامج والخطط للإجازة الصيفية، لاستقبال السواح والزائرين، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، لتوفير منظومة خدمات متكاملة، تعكس مكانة المنطقة السياحية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ووضع خطة متكاملة لتجهيز جميع المواقع والأماكن باللازم، وتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي، ومنافذ البيع للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا.
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