360 منشأة لتصحيح التستر

اعتمدت الهيئة السعودية للمحامين 360 منشأة قانونية حتى الآن، لتقديم الخدمات القانونية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتأهيلهم للاستفادة من الإعفاء من عقوبات مخالفات نظام مكافحة التستر، واضعة أسماء ووسائل التواصل الخاصة بالمنشآت المعتمدة على موقعها الإلكتروني، لتسهيل الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.

بينما أصدرت وزارة التجارة، بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لائحة تنص على 6 خيارات متاحة للشركات والأفراد من أجل تصحيح وضعهم القانوني فيما يتعلق بالتستر التجاري دون عقوبة حتى تاريخ 23 أغسطس 2021، أما بعد ذلك، فقد تتعرض الشركات التي لا تلتزم بنظام مكافحة التستر لعقوبات قاسية.

وبشكل عام، قد يتعرض المخالفون للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة، وكذلك الترحيل لغير السعوديين، مع منع المخالفين من مزاولة أي نشاط تجاري في المملكة لمدة تصل إلى 5 سنوات.

أسئلة وأجوبة

ما هي أهداف خدمة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر؟

إتاحـة الفرصـة للجاديـن مـن ممارسـي الأنشـطة الاقتصاديـة (سـعوديين وغير سـعوديين) لتصحيـح أوضاعهم.

من الذي يستحق الإعفاء خلال الفترة التصحيحية؟

يمكــن للســعودي أو غيــر الســعودي الــذي يمــارس نشــاطا اقتصاديــا، ويرغــب في تصحيــح وضعـه أن يحصـل علـى الإعفـاء مـن العقوبـات المقـررة فـي نظـام مكافحـة التسـتر ومـا يترتـب عليهـا مـن عقوبـات أخـرى علـى الجريمـة ومتحصلاتهـا محـل التصحيـح، ومـن دفـع ضريبــة الدخــل بأثــر رجعــي، وذلــك مــن خــلال تقدمــه إلــى وزارة التجــارة بطلــب تصحيــح وضعــه خــلال الفتــرة المحــددة. ويسـتثنى مـن ذلـك مـن تـم ضبطـه لارتكابـه جريمـة أو مخالفـة وقعـت منـه للنظـام قبـل التقـدم، أو مـن أحيـل إلـى النيابـة العامـة أو المحكمـة المختصـة.

ما هي الخيارات المتاحة لتصحيح الوضع؟

01 الشــراكة فــي المنشــأة بيــن الســعودي وغيــر الســعودي، وذلــك بعــد اســتيفاء المتطلبـات النظاميـة التـي تمكـن غيـر السـعودي مـن الدخـول شـريكا فـي المنشـأة، مـن خـلال اسـتيفاء المتطلبـات النظاميـة للحصـول علـى الترخيـص الاسـتثماري وفقـا لنظـام الاســتثمار الأجنبــي.

02 تسـجيل ملكيـة المنشـأة باسـم غيـر السـعودي، وذلـك بالاتفـاق بيـن السـعودي وغيـر الســعودي علــى نقــل ملكيــة المنشــأة إلــى غيــر الســعودي بعــد اســتيفائه المتطلبــات النظاميـة التـي تمكنـه مـن تملـك المنشـأة، مـن خـلال اسـتيفاء المتطلبـات النظاميـة، للحصــول علــى الترخيــص الاســتثماري وفقــا لنظــام الاســتثمار الأجنبــي.

03 اســتمرار الســعودي فــي ممارســة النشــاط الاقتصــادي بإدخــال شــريك جديــد فــي المنشــأة بعــد اســتيفاء المتطلبــات النظاميــة، وقيــد ذلــك لــدى الــوزارة.

04 تصـرف السـعودي فـي المنشـأة بالبيـع أو التنـازل أو حـل المنشـأة، وفقـا للإجـراءات النظاميـة.

05 حصـول غيـر السـعودي علـى الإقامـة المميـزة وفقـا لأحـكام نظـام الإقامـة المميـزة، واســتكمال تصحيــح وضعــه عــن طريــق الاســتفادة مــن المزايــا التــي توفرهــا الإقامــة المميــزة.

06 مغــادرة غيــر الســعودي المملكــة بصفــة نهائيــة بعــد تقديمــه تعهــدا بعــدم وجــود أي حقـوق خاصـة مترتبـة علـى أي تعامـلات أبرمهـا فـي المنشـأة، وإعـلان ذلـك فـي الوسـائل التـي تحددهـا الـوزارة، لدعـوة مـن لـه حـق في تقديـم مطالبتـه خـلال مـدة لا تزيـد علـى 30 يومـا مـن تاريـخ الإعلان.