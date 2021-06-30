استعدادات وصيانة لأبواب المسجد الحرام

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية أعمال صيانة أبواب المسجد الحرام لضمان استمرارية جودتها وذلك ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام. وأوضح مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس مطلق بن مزهي المقاطي أن الإدارة استكملت أعمال الصيانة لأبواب المسجد الحرام والمتمثلة في تشحيم المفصلات ومجاري الأبواب والمقابض والكوالين إضافة إلى التأكد من تثبيت المشغولات والمقابض والصدادات ومسامير التثبيت للمفصلات وتركيب الحماية اللازمة من المطاط للباب.

إعادة رش

وأضاف: تضمنت أعمال الصيانة الدهانات وفحص الألوان أو وجود أي أضرار بها، وإعادة رش طبقتين دوكو باللون المطلوب للمكان المتضرر بعد تجهيز السطح وبعد طبقة التأسيس اللازمة لأعمال الدهانات وفي النهاية رش طبقة التلميع والحماية– أيضا- للاحتفاظ بالشكل الجمالي لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن فريقا مختصا من مهندسين وفنيين يشرف على هذه الأعمال للتأكد من تنفيذها وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية.

طبقة حماية

وتحدث المقاطي عن ماهية أبواب المسجد الحرام قائلاً: الأبواب تتكون من الهيكل الداخلي وهو عبارة عن إطارات من الحديد المجلفن لا يقل سماكته عن 3 مم مدهون بطبقة حماية عازلة، أما الهيكل الخارجي هو عبارة عن ألواح من الألومنيوم ذي اللون الذهبي مزينة بالمشغولات ذات الطراز الإسلامي وتختلف مقاسات مساحات الأبواب الرئيسية عن الأبواب الفرعية.

موسم استثنائي

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أهمية العمل المؤسسي وتوحيد الجهود في سبيل تكامل المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع بوكلاء وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وناقش الاجتماع أبرز الاستعدادات التنظيمية والخدمية لموسم الحج، وسبل الاستفادة المثلى من كافة الإمكانات والموارد البشرية والآلية التي تجندها مختلف وكالات الرئاسة لتوفير أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للخروج بموسم استثنائي.