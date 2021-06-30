القيصومة الـ12 عالميا بدرجة حرارة 49.2

أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الجنوبية الغربية يتوقع أن تستمر فوق مرتفعات السروات، وذلك يشمل أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف وما حولها. وأضاف أن رياح البوارح ستواصل سكونها حيث يستمر السكون لبضعة أيام مقبلة.

وعن دول الخليج قال، إن المدن الكويتية تستأثر بقائمة أعلى درجة حرارة حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 52.1 درجة مئوية، مشيرا إلى أن القيصومة جاءت في المرتبة الـ12 عالميا مسجلة 49.2.

أمطار رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ونجران وعسير، في حين تتشكل سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة. كما يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية وأجزاء من الرياض والشمالية.