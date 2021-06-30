الأحساء تجذب الزوار بمعالم تراثية

تتميز الأحساء بطبيعة تضاريسها، وما تتسم به معالمها الأثرية، وتتنفس الصلابة وأنت تصعد الجبال الشامخة، تخطف الدهشة حواسك وأنت داخل مغاراتها، وعلى أطراف الأحساء يمتد الماء وتكبر بحيرة، وعند أهل الأحساء يكون الترحاب والسخاء والطيبة والتباهي بتاريخ المكان الذي كلما تقادم عليه الزمان أصبحت قصته أكثر إلهامًا وروعة.

الأحساء حكاية الانتماء ودلالة الهوية، أيقونة الأصالة ولؤلؤة الساحل الشرقي التي استقرت في الصحراء لتكون واحة ومزيجا من الريف ونسيم البحر، المكان الذي يبدو كما لو أنه تلويحة ومنارة للسفن على هيئة حقل ممتد من النخيل. وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك».