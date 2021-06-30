أملج استجمام واسترخاء

مساحة تجتمع فيها الأحلام، تنغمس في حالة من الهدوء خارجًا عن الضجيج والصخب، أملج هي الوجهة المثالية للاستجمام والاسترخاء، حيث تتمتع بنصيبها من الزرقة الممتدة على طول الساحل، وصفاء المياه التي ينعكس عليها النور ويطفو سحر الأعماق.

مساحة شاسعة وأفق واسع، لا شيء يعيق النظر إلى المدى بما ينعكس على النفس بالراحة، في أملج يكون بوسعك الاحتفاء بالانسجام التام مع الطبيعة الخلابة من حولك، بدءًا من انبساط الأرض وحتى صوت الأمواج المتكسرة على رمال الشاطئ، في أملج يمكن تجربة الكثير من الأنشطة المختلفة والتي تمنح انطباعا استثنائيا، فكل تجربة فريدة ومختلفة عن غيرها، حيث يمكن الغطس أو الغوص واكتشاف العمق، وكذلك التجديف في قوارب صغيرة، أيضًا السباحة أو الاسترخاء على الرمال البيضاء الناعمة.

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك»، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية.