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استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عددًا من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض أربعة مواطنين في المنطقة الشرقية ارتكبوا جرائم تمثلت في الاعتداء على الأشخاص وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح الأبيض وسرقة المركبات.
وتضمن المقطع القبض على ستة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية في الرياض ارتكبوا (58) جريمة تمثلت في سرقة الصيدليات والاستيلاء على مبالغ مالية وعقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (831،734) ألف ريال.
وتضمن المقطع القبض على مواطن في جازان ارتكب خمس جرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها.
ولفت المقطع إلى القبض على مواطنين وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية بالرياض ارتكبوا (11) جريمة سلب تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية ودخول مساكن العمالة والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 12:41 AM
عبر مقطع فيديو يحمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها
استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عددًا من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض أربعة مواطنين في المنطقة الشرقية ارتكبوا جرائم تمثلت في الاعتداء على الأشخاص وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح الأبيض وسرقة المركبات.
وتضمن المقطع القبض على ستة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية في الرياض ارتكبوا (58) جريمة تمثلت في سرقة الصيدليات والاستيلاء على مبالغ مالية وعقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (831،734) ألف ريال.
وتضمن المقطع القبض على مواطن في جازان ارتكب خمس جرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها.
ولفت المقطع إلى القبض على مواطنين وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية بالرياض ارتكبوا (11) جريمة سلب تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية ودخول مساكن العمالة والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.
، بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها ،
المصدر : الخليج 365
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