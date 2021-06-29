وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظريه الأمريكي والفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية / واس / انه تم خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وبحث تعزيز التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة وفرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.