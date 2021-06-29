السعودية تسجل 1567 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و15 وفاة

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة وتعافي 1032 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في احصائية حول مستجدات فيروس "كورونا" في المملكة بثتها وكالة الأنباء السعودية / واس / إن عدد الحالات النشطة بلغ 11724 حالة منها 1406 حالات حرجة.

وأضافت إن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 486106 حالات وعدد حالات التعافي 466578 ، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7804 حالات.