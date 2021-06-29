السعودية | السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والممثل ‏المقيم للبرنامج في اليمن

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التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في نيويورك اليوم، بالأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما.‏

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والمنظمة.‏

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد ‏عبدالله مشخص.‏