السعودية | السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والممثل ‏المقيم للبرنامج في اليمن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والممثل المقيم للبرنامج في اليمن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:35 مساءً, 29 يونيو 2021 م
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التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في نيويورك اليوم، بالأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والمنظمة.
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.