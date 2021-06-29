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السعودية | السفير المعلمي يلتقي بالأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والممثل ‏المقيم للبرنامج في اليمن

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:35 مساءً, 29 يونيو 2021 م

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التقى معالي مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في نيويورك اليوم، بالأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما.‏
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والمنظمة.‏
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد ‏عبدالله مشخص.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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