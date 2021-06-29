شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لـ«الأضحى».. تشديد الرقابة على «مركزية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إغلاق 7 منشآت بعد تفتيش 177 منشأة

• مصادرة ٣٠٠ كيلو خضار وفواكه وضبط «مسالخ» مخالفة

أسفرت الحملة الشاملة لبلدية وسط الدمام بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام وصحة الشرقية؛ لرصد المخالفات بالمنطقة المركزية بحي السوق في الدمام «سيكو»، عن زيارة ١٧٧ منشأة تجارية وصحية، وإغلاق 7 منشآت، ومصادرة ٣٠٠ كيلو خضار وفواكه.

وركزت الحملة على المطاعم والمطابخ الكبيرة للتأكد من استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من نظافة المطابخ والأماكن المخصصة للأكل، وتقطيع اللحوم، وأسفرت عن ضبط مسالخ داخلية مخالفة. وأكدت البلدية استمرارها في تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.