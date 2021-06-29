شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع مسؤولين أممين الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في نيويورك اليوم، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما.‏

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والمنظمة.‏

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد ‏عبدالله مشخص.‏