شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع مسؤولين أممين الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في نيويورك اليوم، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والمنظمة.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.