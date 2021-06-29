شكرا لقرائتكم خبر عن «‏المعلمي» يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، دور المملكة البناء في دعم جهود المجتمع الدولي في ‏مكافحة الإرهاب، وجهودها في تعزيز ثقافة السلام والحوار ومكافحة الكراهية ‏والعنصرية والاقصاء.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم في مقر الوفد في نيويورك، وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء ‏الأمم المتحدة.

‏حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة ومكافحة ‏الإرهاب في الوفد نداء أبو علي.

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