شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، دور المملكة البناء في دعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وجهودها في تعزيز ثقافة السلام والحوار ومكافحة الكراهية والعنصرية والاقصاء.
جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم في مقر الوفد في نيويورك، وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء الأمم المتحدة.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة ومكافحة الإرهاب في الوفد نداء أبو علي.