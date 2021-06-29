قاتل أمه في الكويت مدمن وأرباب سوابق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

ظهرت تفاصيل جديدة في الجريمة البشعة التي شهدتها الكويت، أمس، وراح ضحيتها مواطنة وشرطي مرور لقيا حتفهما علي يد وافد سوري ابن المواطنة، الذي توفي لاحقًا في مستشفي العدان بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر إصابته بطلقات نارية، أثناء تبادله إطلاق النار مع عناصر الأمن لحظة ضبطه بالقرب من إحدى المزارع بمنطقة الوفرة.

مدمن مخدرات:

وكشفت تحقيقات رجال المباحث الجنائية، أن القاتل من مدمني المخدرات، وأن فحص العينة التي أُخذت منه أظهر تعاطيه مادتي الشبو والكيميكال.

أرباب سوابق:

وقال مصدر أمني بحسب القبس الكويتية: إن القاتل من أرباب السوابق أيضًا في الاعتداء على والدته التي سبق لها تسجيل قضية بحقه، حيث كان دائم الطلب للمال منها للإنفاق على المواد المخدرة.

وأضاف المصدر أن القاتل كان موقوفًا خلال الأسبوع الماضي على ذمة قضية اعتداء بالضرب تقدمت بها والدته إلى السلطات الأمنية، فتم ضبطه والتحقيق معه في الشكوى، وتبين أنه عاق ودائم الاعتداء عليها، وتم حجزه على ذمة القضية.

وتابع المصدر أن الأم لم تحتمل بقاء ابنها بالحجز، فتنازلت عن القضية مقابل إطلاق سراحه، مبينًا أن الجاني عقب إطلاق سراحه وعودته إلى المنزل حاول الاعتداء عليها مجددًا بعدما طلب منها أموالًا، حيث أخبرته بعدم امتلاكها مالًا فتوعدها بإلحاق الأذى بها.

تخطيط للجريمة:

وحسب المصدر فإن الجاني خطط لجريمته واستغل نوم أشقائه الثلاثة، ودخل غرفة نوم أمه عند الخامسة فجرًا، عقب تناوله كمية من المواد المخدرة، وانهال عليها طعنًا حتى فارقت الحياة.

وختم المصدر بأن أحد أشقائه سمع استغاثة والدته، وعندما ذهب لغرفتها وجدها جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

تفاصيل الجريمة البشعة:

وكان المدمن قد قتل أمه وبعد هروبه، استوقفه شرطي مرور لتحرير مخالفة سير بحقه في الطريق الفاصلة بين منطقتي أبو حليفة والمهبولة، وهي منطقة مزدحمة بحركة السير والعبور في ساعة الذروة من الصباح، إلا أنه باغت الشرطي مسددًا له عدة طعنات أودت بحياته.

وقتل الشرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي، طعنًا عند الساعة السادسة صباحًا، كما سرق القاتل سلاح ضحيته الناري، وسط أنظار المئات من الناس الذين وثّقوا لقطات الاعتداء بهواتفهم المحمولة.

وأثناء مطاردة القاتل، وتحديدًا في منطقة البساتين بالوفرة، قُتل الجاني بعد تبادل إطلاق نار جرت بينه وبين القوى الأمنية؛ ما أدى إلى إصابته ومن ثم مقتله.

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