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القبض على 4 مخالفين روجوا الحشيش والأمفيتامين في عسير

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

القبض على 4 مخالفين روجوا الحشيش والأمفيتامين في عسير

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات بعسير القبض على 4 مخالفين روجوا كمية من الحشيش المخدر وأقراص أمفيتامين.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، لترويجهم كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزتهم على (600) قرص أمفيتامين مخدر ومسكر.

وأكد الرائد النجيدي، أنهم أوقفوا المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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