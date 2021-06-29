إطلاق برنامج التميز للذكاء الاصطناعي لأمراض القلب وهذه أهدافه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وسدايا برنامج التميز للذكاء الاصطناعي لأمراض القلب والجلطات الدماغية.

وأوضحت الحرس الوطني أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن تقنيات يتم تطويرها لتحاكي طريقة عمل الخبراء وتحتوي خبراتهم المتراكمة على العديد من السنين.

أهداف البرنامج:

أما أهداف البرنامج فهي العمل على تعزيز التعاون في بناء شراكة إستراتيجية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تخدم مجالات أمراض القلب والجلطات الدماغية، وكذلك دعم الأبحاث الوطنية في المجال فيما يتعلق بالأبحاث الطبية والتقنيات الحيوية.

وأيضًا، الإسهام في زيادة المحتوى المحلي والدعم في تطوير وتبني التقنيات المتطورة، ومشاركة التقنيات المتقدمة والتجارب الرائدة بين الأطراف.

وأخيرًا، يهدف برنامج التميز للذكاء الاصطناعي إلى تطوير القدرات الوطنية من الشباب والشابات في المجالات التقنية المتطورة وإكسابهم مهارات علمية وعملية.



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