المالكي يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة ويتأكد من جودته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تفقد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، عبدالحميد بن سعيد المالكي، وفريق مختص من إدارة الإنتاج وقسم التجميع ووحدة الجودة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، اليوم الثلاثاء، ثوب الكعبة المشرفة لعام 1442هـ؛ للتأكد من جاهزيته.

56 قطعة:

وقام فريق الفحص والمعاينة التابع للمجمع بعد تجميع الثوب المكون (56) قطعة، مقسمة إلى (16) قطعة للحزام، و(8) قطع تحت الحزام، و(25) قنديلًا، و(3) قطع صمدية، و(3) قطع عرق، وقطعة للمزراب، بمعاينته والتأكد من أبعاد كل جهة من جهات الثوب، وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية والذي يحيط بأعلى الكعبة، والتأكد من وجود المذهبات في مواقعها الصحيحة، وفتحة المزراب ووجودها جهة الحجر، وقياس ستارة باب الكعبة المكون من خمس قطع، وكيسي مفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، وباب الكعبة المشرفة.

عمل دؤوب:

وهذا العمل يمثل جهد عمل دؤوب على مدار أكثر من ثمانية أشهر، شارك فيه جميع الأقسام بالمجمع حتى هذه اللحظة الجميلة التي يتم فيها التأكد من إنجاز العمل بكل إتقان وجودة، وهذا ما كان ليتحقق إلا بفضل الله- عز وجل- والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإخلاص وتفاني الصنّاع في إنجاز هذا العمل الوطني الكبير بإشراف من إدارة المجمع وإدارة الإنتاج، بارك الله في الجهود المبذولة، وسدد الخطا، وإلى مزيد من الإبداع والتميز.



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