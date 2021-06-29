، الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية اليوم الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين طبّقوا خلال الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مرانًا في مربعات مصغّرة، أعقبه مران 3 ضد 3، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة بهدف اللعب من الأطراف.
من جهة أخرى، قام الجهازان الفني والإداري للمنتخب بزيارة اللاعب حسّان التمبكتي، للاطمئنان عليه وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الأول في مباراته أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.
ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.
الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-29
واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية اليوم الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين طبّقوا خلال الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مرانًا في مربعات مصغّرة، أعقبه مران 3 ضد 3، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة بهدف اللعب من الأطراف.
من جهة أخرى، قام الجهازان الفني والإداري للمنتخب بزيارة اللاعب حسّان التمبكتي، للاطمئنان عليه وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الأول في مباراته أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.
ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
10:26 PM
واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية اليوم الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين طبّقوا خلال الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مرانًا في مربعات مصغّرة، أعقبه مران 3 ضد 3، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة بهدف اللعب من الأطراف.
من جهة أخرى، قام الجهازان الفني والإداري للمنتخب بزيارة اللاعب حسّان التمبكتي، للاطمئنان عليه وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الأول في مباراته أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.
ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.
، الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي ،
المصدر : الخليج 365
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