، في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تختتم مساء غدٍ الأربعاء منافسات المرحلة النهائية من مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة، وذلك بلقاء مرتقب يجمع ما بين الهلال والخويلدية على صالة قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض عند تمام الساعة الـ (6:00)م.
ووصل الهلال إلى المباراة الختامية عقب تصدره فرق المجموعة الأولى في الدور الرئيس، والتي ضمت إلى جواره الهداية والأهلي، فيما خطف الخويلدية البطاقة الثانية للنهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية التي تفوق فيها على فريقي الترجي واليرموك.
يُذكر أن الهلال والخويلدية قد تأهلا عن المجموعة الخامسة في الدور الأول، بعدما احتل الهلال مركز الصدارة بتفوقه على الخويلدية بالتحديد في آخر مواجهات المجموعة.
وفي باقي مواجهات اليوم الختامي، يلتقي اليرموك والهداية لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، فيما يتواجه الترجي والأهلي لتحديد صاحب المركزين الخامس والسادس.
في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-29
تختتم مساء غدٍ الأربعاء منافسات المرحلة النهائية من مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة، وذلك بلقاء مرتقب يجمع ما بين الهلال والخويلدية على صالة قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض عند تمام الساعة الـ (6:00)م.
ووصل الهلال إلى المباراة الختامية عقب تصدره فرق المجموعة الأولى في الدور الرئيس، والتي ضمت إلى جواره الهداية والأهلي، فيما خطف الخويلدية البطاقة الثانية للنهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية التي تفوق فيها على فريقي الترجي واليرموك.
يُذكر أن الهلال والخويلدية قد تأهلا عن المجموعة الخامسة في الدور الأول، بعدما احتل الهلال مركز الصدارة بتفوقه على الخويلدية بالتحديد في آخر مواجهات المجموعة.
وفي باقي مواجهات اليوم الختامي، يلتقي اليرموك والهداية لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، فيما يتواجه الترجي والأهلي لتحديد صاحب المركزين الخامس والسادس.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:21 PM
تختتم مساء غدٍ الأربعاء منافسات المرحلة النهائية من مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة، وذلك بلقاء مرتقب يجمع ما بين الهلال والخويلدية على صالة قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض عند تمام الساعة الـ (6:00)م.
ووصل الهلال إلى المباراة الختامية عقب تصدره فرق المجموعة الأولى في الدور الرئيس، والتي ضمت إلى جواره الهداية والأهلي، فيما خطف الخويلدية البطاقة الثانية للنهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية التي تفوق فيها على فريقي الترجي واليرموك.
يُذكر أن الهلال والخويلدية قد تأهلا عن المجموعة الخامسة في الدور الأول، بعدما احتل الهلال مركز الصدارة بتفوقه على الخويلدية بالتحديد في آخر مواجهات المجموعة.
وفي باقي مواجهات اليوم الختامي، يلتقي اليرموك والهداية لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، فيما يتواجه الترجي والأهلي لتحديد صاحب المركزين الخامس والسادس.
، في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه ،
المصدر : الخليج 365
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