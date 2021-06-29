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"بايدن": قصف الميليشيات في سوريا والعراق رسالة لإيران

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه تم استهدافها بسبب شنها هجمات ضد مصالح أمريكية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن "الضربات في سوريا والعراق رسالة لإيران" حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال "بايدن" في رسالة وجهها لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء، قال إن الولايات المتحدة قصفت مواقع بسوريا والعراق لميليشيات تابعة لإيران أمس الأول.

وشدد الرئيس الأميركي على أن استهداف ميليشيات تابعة لطهران هو لشنها هجمات ضد مصالح أميركية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 11:31 PM

أكد أنه تم استهدافها بسبب شنها هجمات ضد مصالح أمريكية

"بايدن": قصف الميليشيات في سوريا والعراق رسالة لإيران
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن "الضربات في سوريا والعراق رسالة لإيران" حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال "بايدن" في رسالة وجهها لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء، قال إن الولايات المتحدة قصفت مواقع بسوريا والعراق لميليشيات تابعة لإيران أمس الأول.

وشدد الرئيس الأميركي على أن استهداف ميليشيات تابعة لطهران هو لشنها هجمات ضد مصالح أميركية.

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، "بايدن": قصف الميليشيات في سوريا والعراق رسالة لإيران ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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