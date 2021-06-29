، توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية آل حسين التاريخية وقيصرية الكتابة ،

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وقعت ديوانية آل حسين التاريخية اتفاقية تعاون مع قيصرية الكتاب في مدينة الرياض، وذلك بحضور المشرف العام على الديوانية عبدالعزيز الحسين وأحمد الحمدان المشرف على قيصرية الكتاب.
وتهدف هذه الاتفاقية للتعاون في خدمة الثقافة والتراث وتعزيز مجالات الطرفين كما اشتملت الاتفاقية على مشاركة ديوانية آل حسين التاريخية بمناشط القيصرية وتبادل الخبرات والأنشطة والبرامج ما يُسهم في خدمة المستفيدين من محبي الثقافة والكتاب في هذه المجالات، كما تتيح الاتفاقية للطرفين تشجيع الكتّاب وإعطاءهم مساحة للتدشين في منصة تدشين الكتب والتي تستضيفها قيصرية الرياض.
وقال الحسين: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الديوانية في تعزيز ثقافة التوعية بأهمية التراث والحفاظ على الموروث الشعبي وتشجيع توثيق تاريخ هذا الوطن الغالي وهو ما يتوافق مع جهود قيادتنا العظيمة.
من جانب آخر أكد الأستاذ أحمد الحمدان أن ديوانية آل حسين التاريخية معلم مهم والشراكة تأتي لتدعم وتعزز جهود الطرفين في خدمة هذا المجال الثري والعظيم مبديًا شكره للقائمين على الديوانية وللمستشار عبد العزيز الحسين على توقيع هذه الاتفاقية.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 11:56 PM
ضمن جهود تعزيز ثقافة التوعية بأهمية التراث وتشجيع توثيق تاريخ الوطنتوقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية آل حسين التاريخية وقيصرية الكتابة
وقعت ديوانية آل حسين التاريخية اتفاقية تعاون مع قيصرية الكتاب في مدينة الرياض، وذلك بحضور المشرف العام على الديوانية عبدالعزيز الحسين وأحمد الحمدان المشرف على قيصرية الكتاب.
وتهدف هذه الاتفاقية للتعاون في خدمة الثقافة والتراث وتعزيز مجالات الطرفين كما اشتملت الاتفاقية على مشاركة ديوانية آل حسين التاريخية بمناشط القيصرية وتبادل الخبرات والأنشطة والبرامج ما يُسهم في خدمة المستفيدين من محبي الثقافة والكتاب في هذه المجالات، كما تتيح الاتفاقية للطرفين تشجيع الكتّاب وإعطاءهم مساحة للتدشين في منصة تدشين الكتب والتي تستضيفها قيصرية الرياض.
وقال الحسين: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الديوانية في تعزيز ثقافة التوعية بأهمية التراث والحفاظ على الموروث الشعبي وتشجيع توثيق تاريخ هذا الوطن الغالي وهو ما يتوافق مع جهود قيادتنا العظيمة.
من جانب آخر أكد الأستاذ أحمد الحمدان أن ديوانية آل حسين التاريخية معلم مهم والشراكة تأتي لتدعم وتعزز جهود الطرفين في خدمة هذا المجال الثري والعظيم مبديًا شكره للقائمين على الديوانية وللمستشار عبد العزيز الحسين على توقيع هذه الاتفاقية.
، توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية آل حسين التاريخية وقيصرية الكتابة ،
المصدر : الخليج 365
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