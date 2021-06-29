شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة سيدة امتهنت الفن العسيري في أبها منذ 20 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

يحتضن محتف "فاطمة" الواقع في أبها "مرسم" يستقبل السيدات ممن يرغبون في تعلم الفن العسيري بألوان مستخلصة من الطبيعة.

وذكرت صاحبة المرسم "فاطمة فايع" أنها تعمل في هذا الفن منذ 20 عاما، لافتة أنها تُدرب في المرسم الخاص بها السيدات على الرسم، حتى تمكنت بالفعل من تدريب نحو 600 سيدة.

وأضافت أن المرأة في عسير كانت تحضر قديما الألوان الطبيعية من الفحم والبرسيم والكركم، وغيرها من المواد الطبيعية، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "العربية".

ولفتت إلى أن إتقان مثل هذا الفن مفيد للسيدات خاصة لمن لا تمتلك عمل لها، مؤكدة أن بعض الفتيات قاموا بتسويق رسوماتهن إلى الخارج.