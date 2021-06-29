شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لقاحات كورونا آمنة وفعالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يقي من المرض الشديد والإصابات الحرجة، حيث أظهرت التجارب السريرية أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1032 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 466,578 حالة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7804 حالة وفاة.