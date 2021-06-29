شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يكشف عن أسباب وأعراض التسمم الدوائي لدى الأطفال " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري الجهاز الهضمي للأطفال الدكتور فهد الحربي، إن التسمم الدوائي لدى الأطفال يشكل 60% من التسمم الدوائي بشكل كامل.

وأوضح فهد الحربي خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن التسمم الدوائي يحدث من خلال طريقتين فالأولى: تناول الدواء عن طريق الخطأ وتمثل 88%، بينما الثانية تناول الدواء المصروف عن طريق الطبيب ولكن بجرعة أكبر.

وأشار فهد الحربي إلى أن الإهمال يعد سببا من أسباب التسمم الدوائي للأطفال ولكنه ليس السبب الوحيد، كاشفا عن أسباب أخرى للتسمم الدوائي، قائلا:" الاستطلاع والاستكشاف لدى الأطفال، أو أن تكون الأدوية قريبة من متناول الأطفال".

وتابع:" الأطفال يحبون التقليد، ولذلك ننصح الأهل بتناول الدواء بعيدا عنهم"، موضحا أن فقدان الوعي يعد عرضا من أعراض التسمم الدوائي، بالإضافة إلى الغثيان والقئ وألم في البطن وتشنجات وصعوبة في التنفس، والدوخة.