شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس غدا الأربعاء في المملكة، مشيرا إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

ولفت إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في المدينة المنورة وحفر الباطن ورفحاء، كما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.