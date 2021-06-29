شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الشرقية" تبدأ في إعطاء اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، عن بدء استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18، وذلك فور اطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا

وبدأت "صحة الشرقية" في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت "صحة الشرقية" أن هذه الخطوة تأتي إستمراراً للجهود المبذولة في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم ٧٠٪؜ من السكان البالغين في المملكة حيث بدأت مؤخراً بإعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق ٥٠ سنة.

وأشارت إلى أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا والحصول على اللقاح بدون موعد للفئات المستثناه سابقا بحسب تعاميم وزارة الصحة، مؤكدة أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.