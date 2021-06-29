عبدالحميد المالكي يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرَّفة

الرياض - محمد عبدالله - تفقد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي، وفريق مختص من إدارة الإنتاج وقسم التجميع ووحدة الجودة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة اليوم, ثوب الكعبة المشرفة لعام 1442هـ، والتأكد من جاهزيته.

وقام فريق الفحص والمعاينة التابع للمجمع بعد تجميع الثوب المكون من (56) قطعة، مقسمة إلى (16) قطعة للحزام، و (8) قطع تحت الحزام، و(25) قنديلًا، و(3) قطع صمدية، و(3) قطع عرق، وقطعة للمرزاب، بمعاينته والتأكد من أبعاد كل جهة من جهات الثوب، وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية والذي يحيط بأعلى الكعبة، والتأكد من وجود المذهبات في مواقعها الصحيحة، وفتحة المرزاب ووجودها جهة الحجر، وقياس ستارة باب الكعبة المكون من خمسة قطع، وكيسي مفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، وباب الكعبة المشرفة.

ويُعد هذا العمل جهد مدار أكثر من ثمانية أشهر، شارك فيه جميع الأقسام بالمجمع حتى هذه اللحظة الجميلة التي يتم فيها التأكد من إنجاز العمل بكل إتقان وجودة.

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